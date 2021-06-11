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Su tasarrufu farkındalığı İzmit’in tamamına yayılıyor

İHA

Su tasarrufu farkındalığı İzmit’in tamamına yayılıyor

İzmit Belediyesi üst yönetimi ve İzmit Çınar Ekibi, Doğu Kışla Pazar’ında esnaf ve vatandaşlara yüzde 30 tasarruf sağlayan su aparatları dağıttı.
İzmit Belediyesi, 511 Haziran Çevre Koruma Haftası’nda tasarrufa dikkat çekmek amacıyla esnaf ve vatandaşlara su tasarruf aparatı dağıtımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve beraberindeki ekip, Doğu Kışla Pazar alanını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşa su tasarruf aparatı dağıttı. Pazar esnafını ziyaret ederek kolaylık dileyen İzmit Belediyesi üst kadrosu, esnaf ve vatandaşa dağıtılan su tasarruf aparatının geleceğe dönük kazançlarını anlattı. Hem bütçeye hem çevreye katkı sağlayacak olan su tasarruf aparatlarını dağıtan İzmit Çınar ekibi, aynı zamanda vatandaşlara selvi fidanı ve alışveriş çantası hediye etti. Vatandaşlar, çevreye saygılı su aparatları dağıtımından memnun kaldıklarını belirterek teşekkürlerini ve Başkan Hürriyet’e selamlarını ilettiler.

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