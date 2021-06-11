Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun 2 dolandırıcı polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşı 1 milyon 300 bin TL dolandıran 2 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 2 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs Çayırova’da yaşayan A.K. isimli vatandaşı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar, vatandaşa kimlik bilgilerinin bir suça karıştığını, banka hesabındaki parayı incelenmesi için kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine telaşa kapılan A.K., dolandırıcıların isteğini yerine getirerek banka hesabında bulunan 1 milyon 300 bin lirayı çekip dolandırıcılara götürdü. Daha sonra parasından haber alamayan vatandaş, dolandırıldığını anlayarak soluğu polis merkezinde aldı. A.K.’nin şikayeti üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.T. ve A.B. isimli zanlıları kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

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