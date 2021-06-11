

GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, telefonla aradıkları A.K.´yi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 300 bin lira dolandıran 2 şüpheli, yakalandı.

Çayırova ilçesinde yaşayan A.K.´yi geçen hafta telefonla arayan 2 kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, adının bir suça karıştığını belirterek, hesaptaki paralarını kendilerine teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların ikna ettiği A.K., 1 milyon 300 bin lirayı şüphelilere verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kimliklerini belirlediği İ.T. ve A.B.´yi dün Gebze´de yakaladı. İ.T. ve A.B. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-06-11 12:04:57



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