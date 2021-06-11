PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede 

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, terör örgütü PKK/KCK´nın 'cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın soruşturmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'cezaevi yapılanması' içinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul'daki operasyonlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-06-11 12:59:26
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