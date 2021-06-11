Ot biçme makinesinden düşen 67 yaşındaki adam ağır yaralandı

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Kocaeli’nde İzmit ilçesinde bahçede ot biçtiği makineden düşen 67 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Olay, Kocaeli’ni İzmit ilçesi Şahinler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki S.Ö., bahçede ot biçme makinesi ile ot biçtiği esnada dengesini kaybederek makineden düştü. S.Ö.’nün makineden düştüğünü ve yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan S.Ö.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

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