İzmit'te kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım başladı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen bin 105 konutun inşa edileceği Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilk evin yıkımına başlandı.

İzmit´te Cedit Mahallesi'nde 126 bin dönümü kapsayan, bin 105 yeni konutun inşa edileceği kentsel dönüşüm kapsamında Eski Hastane Sokak´ta bulunan iki katlı ilk evin yıkımına başlandı. Projenin en büyük özelliklerinden birinin yerinde dönüşüm olduğunu ve bin 105 konut yapılacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Sabahattin Yamak, "Toplamda 126 bin dönümü kapsayan, bin 500 vatandaşımızı ilgilendiren, nüfus olarak da yaklaşık 5 bin kişiyi ilgilendiren bir dönüşüm başlıyor. Bu projenin en büyük özelliklerinden bir tanesi yerinden dönüşüm olması. Vatandaşlarımız herhangi bir yere sevk edilmeden yıllarca yaşadığı yerde olacağı bir kentsel dönüşüm projesi bu" dedi.

`İZMİT'İN TERASI OLACAK BİR PROJE İNŞA EDİLECEK´

15 Haziran´da TOKİ tarafından projenin yapım ihalesi olacağını söyleyen Sabahattin Yamak, "Burası Kocaeli´nin en eski mahallelerinden bir tanesi. Coğrafyası zor ve sıkıntılı bir alan. Bu sıkıntı yapı stokunda da var. Bu anlamda da yeni yerleşim alanında hem sosyal alanlar hem ulaşım ağları hem yaşam alanlarıyla beraber İzmit´in terası olacak bir proje inşa edilecek. 15 Haziran itibari ile TOKİ tarafından projenin yapım ihalesi olacak. Bu esnada bizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bütün kamulaştırma işlemlerini bitirip en kısa zamanda bütün araziyi teslim edeceğiz. Tahmini olarak vatandaşlarımız iki yıl içerisinde evlerine yerleşebilecek" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-06-11 13:10:13



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