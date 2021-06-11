Direğe tekme attı, telefon panosunu devirdi

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Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin aydınlatma direğine tekme atıp, telefon panosunu devirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi´nde yürüyen kişi, bir anda koşarak kaldırımdaki aydınlatma direğine tekme attı. Aynı kişi birkaç metre sonra da yine tekme atarak telefon panosunu devirdi. O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2021-06-11 13:46:39



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