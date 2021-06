Sosyal medyada geçirilen zaman anı yaşamayı ve spontanlığı öldürebilir Uzmandan sosyal medya uyarısı

Sosyal medyanın sosyalleşmeye etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Medya Danışmanı Rüzgar Emre Sertkaya, ”Sosyal medyada geçirilen zaman anı yaşamayı ve spontanlığı öldürebilir” dedi.

Sosyal Medya Danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya, sosyal medyanın insanlar üzerindeki sosyalleşme etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın ölçüsünde kullanıldığı zaman sosyalleşmeye ve insan ilişkilerine zararı olmayacağını belirten Sertkaya, sosyal medyada aşırı zaman kaybının insan ilişkilerine ve sosyalleşmeye zarar verebileceğini ifade etti.

“Sosyal medyanın sosyalleştirdiği bir yanı tartışılmaz bir şekilde var”

Sosyal medyanın sosyalleşmeye olumlu etkileri olduğunu ifade eden Sosyal Medya Danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya, “Radyo, televizyon, internet derken iletişim kanalları çeşitlendikçe iletişimin doğası da değişmeye başladı. 21. yüzyılın ilk on yılı, internet hayatımızı ele geçirmeye başladı ve artık internetsiz kaldığımız bir saat bile bizi zorlar oldu. Sosyal medyanın sosyalleştirdiği bir yanı tartışılmaz bir şekilde var örneğin, sosyal medya platformları uzun zamandır irtibat kuramadığımız eski tanıdıklarımızla yeniden bir araya gelmemizi sağladı. Belki de en çok örnek Facebook üzerinden eski okul arkadaşlarını bulan insanlar diyebiliriz. Sosyal medyanın insanları sosyalleştirdiği farklı birçok örnek verebiliriz bunlardan başka bir tanesi de insanlara bir organizasyona dahil olmak, bir grubun parçası olmak, bir etkinlikten haberdar olmak ve etkinliğe katılmak imkanları sağladığı için insanların sosyalleşmesine katkıda bulundu ve yeni insanlarla da tanışmasına olanak sağladı” dedi.

“geçirilen zaman anı yaşamayı ve spontanlığı öldürebilir”

Aşırıya kaçan sosyal medya bağımlılığının insan ilişkilerine ve sosyalleşmeye zarar verebileceğini ifade eden Sertkaya, “Sosyal medyanın asosyalleştiren yanlarının da olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor Buna örnek verecek olursak da Sosyal medyada geçirilen zaman anı yaşamayı ve spontanlığı öldürebilir. Örneğin, gidilen bir konserde en sevdiğimiz şarkı çıktığında sevdiğimiz insanla ya da dostlarımızla bu şarkıyı yüksek sesle söylemek yerine, görsel ya da video çekmeye çalışmak, anı yaşamamak ya da yer bildirimi yapmak belki de unutulmaz bir anımız olmasını engelleyecek ve durum zamanla çevremizdekileri rahatsız etmeye başlayıp ilişkilerimize zarar verecektir” diye konuştu.

“Sosyal medyanın avantajları ve dezavantajları olduğu muhakkaktır”

Sosyal medyanın kullanımına göre yararları ve zararları olduğunu belirten Sertkaya, “Bütün olayları özetleyecek olursak, sosyal medyanın yadsınamaz avantajları ve dezavantajları olduğu muhakkaktır. Konuyu ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde ise yani sosyal medya sosyalleştirir mi yoksa asosyalleştirir mi sorusuna gelirsek, bu sorunun belki de kesin bir cevabı olmamakla birlikte aslında her şeyin biraz denge meselesi olduğunu bilmek lazımdır. Her şeyin azı karardır, çoğu zarardır kuramından yola çıkarak sosyal medya mecralarını kararında ve doğru amaçlar için kullandığımızda ilişkilerimize zararı olmaması büyük bir ihtimal” şeklinde konuştu.

