PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede (2) 

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı'nın da bulunduğu 7 kişi, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-06-11 20:32:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.