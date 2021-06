Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40'a düştü

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan alınan tedbirler ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. Yoğun bakım yatak sayısını yarıya indiğini belirten Pehlevan, "Şu an da doluluk oranı yüzde 40'lar düzeyine düştü. Tedbirlerden önce yoğun bakım yatak sayımız yüzde 80´lerin üzerine çıkmıştı. Ciddi bir rahatlamadan bahsedebiliriz" dedi.

Kocaeli´de alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla beraber koronavirüs vaka sayılarında büyük oranda düşüş yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 679,88´ken 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında bu sayı 63,42´ye kadar geriledi. Bu durum Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 7 Nisan tarihinde risk haritasında kentin büyük bölümünün çok riskli anlamına gelen kırmızı renkte olduğu görülürken, bugünlerde ise birçok nokta maviye döndü.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüşün ciddi bir rahatlamaya yol açtığını fakat bunun rehavet yaratmaması gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Koronavirüs yoğun bakım yatak sayımızı yarı yarıya azaltmamıza rağmen şu anda doluluk oranımız yüzde 40´lara kadar düştü. Kamu hastanelerimizde ventilatör doluluk oranımız şu an yüzde 13´lerin altında. Dolayısıyla ciddi bir rahatlamadan bahsedebiliriz. Yoğun bakımda şu an bulunan yatak sayısının iki katı olmasına rağmen doluluk oranımız yüzde 80´lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bu durum alınan önlemler, halkımızın duyarlılığı ve aşılama çalışmalarıyla sağlandı. Şimdi özellikle vatandaşlarımıza önlemlere dikkat etmesini söylüyorum" dedi.

`AŞI KONUSUNDA SIKINTIMIZ YOK´

Kocaeli´de aşılama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve stoklarda yeterince aşı olduğunu açıklayan Yüksel Pehlevan, "Şu an aşı sıkıntımız yok. Çok hızlı bir şekilde alt gruplara doğru aşı taraması yapıyor bakanlığımız. Özellikle vatandaşlarımızın mutlaka ama mutlaka sırası gelenlerin aşı olmasını istiyoruz. Bunun yanında kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. Aşıları bütün kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yaptırabilirler. Herkesi tedbirlere uymaya davet ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

