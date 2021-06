Ellerde oje, ayaklarda krampon Yeşil sahaların sultanları, Cumhurbaşkanına verilen sözü tutmak için çalışıyor

Kuruluşundan bu yana çok sayıda şampiyonluklar elde eden Kocaeli Bayan Spor Kulübü, yeni başarılar için yeşil sahalardaki antrenmanlarını sürdürüyor. Ellerinde oje, ayaklarında kramponlarla antrenmanlarını sürdüren genç kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri şampiyonluk sözünü tutmak istiyor.

Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden Kocaeli Bayan Spor Kulübü, yeni şampiyonluklar için yeşil sahalarda antrenmanlarına devam ediyor. 20192020 sezonundan bu yana Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Bayan FK’nın sporcuları, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor. Futbol hayatının 9 yıl önce başladığını söyleyen 21 yaşındaki Rabia Balaban, Kocaeli’de oynamanın bir şans olduğunu belirterek, "Benim kulübüm Derince Belediyespor ben başladığımda da 1. Ligdeydi. Ben direkt 1. Ligde başladım. Alt yapısı iyi kulüptü, orada yetiştim. Futbolda 9’uncu yılım ve hala Hasan hocanın yanında devam ediyorum. Aldığımız desteklerden, TFF’den gördüğümüz önem önceki yıllara daha iyi. Yavaş yavaş da kadın futbol kulüpleri yaygınlaşmaya başladı. Bu da bizim önümüzü açıyor" dedi.



"İlk tepki ailemden geldi"

Futbola başladıktan sonra ilk tepkinin ailesinden geldiğini de belirten Rabia Balaban, "Hasan hocamız beni yanına çağırdığında yaklaşık 1 buçuk, 2 ay futbola başlayamadım. Tepkilere rağmen hocalarımız sayesinde buralara kadar gelebildik. Buradaki arkadaşlarım, kardeşlerim hepsi tepki alıyor ama sonunda milli takım gururunu tadınca herkesin düşüncesi değişiyor. Şu an herkes bana destekçi. Merih Demiral benim mevkimin oyuncusu. Onun her hareketini hayranlıkla izliyorum" diye konuştu.



Karaovalı: "Ağabeylerimizden özenerek futbola başladım"

7 yıl önce mahallede futbol oynayan ağabeylerinden özenerek, futbola başladığını anlatan 19 yaşındaki Erva Karaovalı ise, "Çocukken futbola merakım arttı. Sonra futbol kulübünü buldum, Hasan hoca ile beraber başladım. 7 senedir de devam ediyoruz. Brezilya bu zamana kadar hiç gol yemeyen bir takımdı ve ben o gölü atınca çok şaşırdılar. O an çok gururlandım, asker selamı vermiştim. O gölü askerlerimiz başta olmak üzere ülkemdeki herkese armağan etmiştim. Çok mutlu bir şeydi. Takımımızda çok sevdiğimiz Zeynep ablamız vardı. Onu tümör sebebiyle kaybettik. O bizden dünya şampiyonu olmamızı çok istiyordu, biz de onun için savaştık" şeklinde konuştu.



Yıldız: "Erkeklerden daha fazla izlenebiliriz"

6 yıldır profesyonel olarak futbol oynadığını dile getiren 17 yaşındaki Damla Yıldız da, "Aslında futbol erkek oyunu olarak bilindiği için kadınları ön plana koymuyorlar. Bu yüzden çok bilinmiyoruz. Ben erkeklerden daha fazla izlenebileceğimizi biliyorum. Bize o kadar değer verilse daha iyi işler yapabileceğimizi, her yerde adımızı duyurabileceğimizi düşünüyorum. Keşke bize daha fazla değer verilse" ifadelerini kullandı.



Dünya şampiyonluğuna pandemi engeli

Kocaeli Bayan Spor Kulübü’nün kurucusu ve antrenörü Hasan Alemdaroğlu, kızların başarısını gördükten sonra kulüp kurduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Okulda derslerde kızların çok iyi futbol oynadıklarını gördük. Benim bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim ve sonra kulübü kurduk. Çok başarı elde ettik. 15’in üzerinde şampiyonluğumuz var. Gençler ve yıldızlarda Türkiye şampiyonluklarımız, 2 tane de dünya 2’nciliğimiz var. 2011 de Brezilya’da, 2018’de İsrail’de dünya 2’ncisi olduk. 2011’de Cumhurbaşkanımız başarılı sporculara iftar programı vermişti. Bizler kupamızı da alarak Cumhurbaşkanımıza götürmüştük. Kendisi bize, ’Hocam, dünya şampiyonluğu istiyoruz’ demişti. Biz 2018’de yine dünya 2’ncisi olduk. Kendimizi çok iyi hazırlamıştık. Fransa’da yapılacak olan dünya şampiyonluğu için hakikaten çok çalıştık, çok iyi bir kadro kurmuştuk. Cumhurbaşkanımıza da söz vermiştik. Kızlar inanmıştı, biz inanmıştık ama pandemi sebebiyle olmadı. İçimizde en büyük ukde kalan dünya şampiyonluğunu ve cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözümüzü tutmak istiyoruz."

