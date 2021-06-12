Gebze Stadı’nın halısı seriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme projesi kapsamında, zeminde sentetik çim halı serimine başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha zemininde halı serimini gerçekleştiriyor. Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri, daha dayanıklı FIFA standartlarında 45 milimetre sentetik çim halı sistemi ile değiştiriliyor. Sürekli kullanılabildiği için tercih edilen sentetik çim ile stadın daha aktif bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacak. Proje dahilinde atletizm koşu pisti de daha modern hale getirilecek. Mevcut aydınlatmalar elden geçirilip, iki adet yeni ışık direği inşa edilerek statta gece maçlarının oynanabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca stattaki skorboard çalışır duruma getirilecek.

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