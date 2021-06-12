15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı sırasında düzensiz göçmenlerin xray cihazlarına yakalanmamaları için kullanılan tutumlar şaşırttı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik il genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6’sı Fas, 9’u Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayları ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 15 düzensiz göçmen gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. 3 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan, düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı sırasında kamyon ve tırlara saklanan göçmenlerinin xray cihazlarına yakalanmasını önlemek için giydikleri özel tulumlar ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.