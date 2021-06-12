Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İZMİT(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de polisin düzenlediği operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda kaçak göçmenlerin x-ray cihazına yakalanmamak için kullandıkları termal tulumlar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı 3 farklı operasyonda 6 Fas, 9 Afganistan uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda kaçak göçmenlerin x-ray cihazına yakalanmamak için kullandıkları termal tulumlar ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi´ne getirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-06-12 19:31:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.