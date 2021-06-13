AKUT'un eğitmenleri 'zor zamanlar' için hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKUT'un eğitmenleri 'zor zamanlar' için hazırlanıyor

DHA

AKUT'un eğitmenleri 'zor zamanlar' için hazırlanıyor


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki enkaz eğitim merkezinde, 6 ilden gelen AKUT eğitmenlerine, `olası afette enkaza temel giriş´ ile `enkaza müdahale yöntemleri´ hakkında eğitimler verildi. AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı,
AKUT´a hep zor anlarda ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bizim de zor zamanlarda elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmamız gerekiyor. Bunun için de yüksek standartlarda çalışmamız gerekiyor" dedi.
AKUT Arama Kurtarma Derneği, ülke genelinde yaşanabilecek her türlü doğal afete hazır
olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli, Ankara, Rize, Eskişehir, Bursa ve İstanbul´dan gelen gönüllüler, Kartepe´deki enkaz eğitim merkezinde çalışmalarını sürdürdü. Burada aldıkları eğitimi kendi bölgelerindeki gönüllülere aktaracak olan eğitmenler, bu sayede doğal afetlere hazır olmayı hedefliyor.
Yılın belirli dönemlerinde eğitim verdiklerini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı,
"Türkiye, bir afet ülkesi ve bizim sürekli bu afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Üç günlük bir eğitim yapacağız burada. Bu eğitimlerde de aynı dili konuşmak ve aynı çalışmaları yapmak
adına ortak bir çalışma yapıyorlar. Burada eğitim alan arkadaşlar, kendi bölgelerine gidip gönüllüleri eğitecekler. Bu eğitimleri aldıktan sonra, olası bir afette olaya müdahale edebilecekleri seviyeye gelecekler" dedi.
AKUT 7 GÜN 24 SAAT HAZIR
Her türlü afete 7 gün 24 saat boyunca hazır olmayı amaçladıklarını söyleyen Recep Şalcı,
"Yakın zamanda bir İzmir depremi yaşadık ve ülkenin farklı noktalarından depremler bekliyoruz. AKUT olarak bunlara hazırlanabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diliyoruz ki, ülkemizde herhangi bir afet olmasın ama olursa da biz AKUT olarak hazır olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
`GÖNÜLLÜ OLARAK YAPILANDAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK´
Gönüllülük esasına göre bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Şalcı, şöyle konuştu:
"Bize, hep zor zamanlarda ihtiyaç duyuluyor ve bu zor zamanlarda ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için de yüksek standartlarda çalışmamız gerekiyor. Buradaki en büyük kaynağımız, insan gücü ve gönüllü olarak yapılan insan gücünden daha değerli bir şey yok. Bu gönüllülük ruhu, onların başarılı olmasındaki en büyük motivasyonları. Herkes tatil yaparken onlar, olası bir afette yardım edebilmek için ellerinden geleni değil, yapılması gerekeni yapmak için çalışmalarını sürdürüyorlar."
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-06-13 09:45:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli Devlet Hastanesi´nde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı
YEREL HABERLER Kocaeli Devlet Hastanesi´nde en yüksek aşı sayısına ...
Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı
YEREL HABERLER Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı
Kocaelispor, Semih Kardeniz ile yola devam edecek
YEREL HABERLER Kocaelispor, Semih Kardeniz ile yola devam edecek
Kocaelispor, Benhur ve İrfan ile sözleşme uzattı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Benhur ve İrfan ile sözleşme uzattı
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı
YEREL HABERLER 15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen ...
Gölcüklü öğrencilerin POMEM başarısı
YEREL HABERLER Gölcüklü öğrencilerin POMEM başarısı
İzmit Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyenlik hizmeti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyenlik hizmeti
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı Kendini boşluğa bırakıp betona düşen kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı Kendini ...
Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç ...
D100’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER D100’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 ...
Başkan Hürriyet, saffet Sancaklı’yı unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, saffet Sancaklı’yı unutmadı
Balık pazarına gelenler, 'Marmara balığı mı?' diye soruyor
YEREL HABERLER Balık pazarına gelenler, 'Marmara balığı mı?' diye ...
Gülümse Kafe’de nikah alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Gülümse Kafe’de nikah alanı oluşturuldu
Kocaeli'de "Spor Şöleni" başladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Spor Şöleni" başladı
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs ...
Yaz dönemi spor okulları için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Yaz dönemi spor okulları için kayıtlar başladı
Şehitlikler çiçek açtı
YEREL HABERLER Şehitlikler çiçek açtı
Gebze Stadı’nın halısı seriliyor
YEREL HABERLER Gebze Stadı’nın halısı seriliyor
Ellerde oje, ayaklarda krampon Yeşil sahaların sultanları, Cumhurbaşkanına verilen sözü tutmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Ellerde oje, ayaklarda krampon Yeşil sahaların ...
Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde konfor arttırıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde konfor arttırıldı
Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan ...
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40'a düştü
YEREL HABERLER Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Yoğun bakım ...