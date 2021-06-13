Yavru yunus ölü halde karaya vurdu

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Kocaeli’nin Darıca sahilinde balıkçılar, karaya vurmuş halde ölü yunus yavrusu buldu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah saatlerinde sahile giden balıkçılar, içler acısı bir manzarayla karşılaştı. Sahilde dolaşan balıkçılar, karaya vurmuş halde ölü yunus yavrusu buldu. Balıkçıklar, yavru yunusun, son zamanlarda Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyasından ölmüş olabileceğini söyleyerek, yetkililerden inceleme yapmalarını talep ettiler.

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