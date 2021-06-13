Yeteneklerini sergilemek isteyen Spor Şölenine koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Şöleni, yeteneklerini sergilemek isteyen sporcularının akınına uğradı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Spor Şöleni büyük bir coşkuyla tamamlandı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı şölende Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kocaeli’yi sporda marka haline getireceklerini ifade ederek sporun önemine işaret etti. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölen, gün boyu misafirlerini ağırladı. Şölende birçok sporcu yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha’da herkese açık olarak ve ücretsiz gerçekleşen Spor Şöleni'nde ücretsiz etkinliklerle gençleri spora teşvik etmek amaçlandı. Bu anlamda başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Yılmaz gençleri yalnız bırakmayarak programa katılım gösterdiler. Programa ayrıca Kocaelispor’un efsane futbolcularından Kaan Dobra, Ramis Soydaş, Nuri Çolak, Fevzi Açıkgöz, Cihan Haspolatlı, Cem Sinan Vergül, Mustafa Serdar, Metin Özkan da katıldı.

Farklı spor dallarında etkinliklerin düzenlendiği şölende ilginç görüntüler ortaya çıktı. Takımlar arasında tatlı rekabetin yaşandığı şölende, Başkan Büyükakın da etkinlik alanlarını gezerek gençlerle oyunlar oynadı. Kocaelispor’un efsaneleriyle ayak tenisi maçı yapan Başkan Büyükakın, estetik hareketleriyle izleyenlerden alkış aldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın uzunca süren pandemi sürecine dikkat çekerek sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yeniden katılımcılarla birlikte olduğundan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Spor tarihimizde önemli yer edinmiş efsanelerimiz de burada. Önemli olan sporu bir yaşam biçimi haline getirmek. Başından beri sporla ilgiliyiz. Biz gençlerimizi sportif anlamda geleceğe hazırlıyoruz. Biz 45 yaşlarından itibaren çocuklarımızla buluşup spor yapacağız ve bunun için test merkezlerimiz de mevcuttur. Bu merkezlerde çocuklarımızı doğru alana kanalize etmeye çalışıyoruz. En sonunda ise Amatör Spor Kulüpleri ve Kağıtsporumuzla tanıştırıp onların sporcu olmaları için ön ayak olmaya çalışıyoruz. 15 yıllık bir proje çocuklarımızı dünya çapında sporcu yapacaktır. Her dalda çalışmalarımız var ve her alanda Spor Kenti Kocaeli oluşturuyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda Kocaelispor’la ilgili konuşan Başkan Büyükakın önümüzdeki sene Kocaelispor’un Süper lige çıkma mücadelesi vereceğini hatırlatarak bu mücadelede desteklerinin devam edeceğini yineledi. Büyükakın, “Kocaelispor’la bu yıl şampiyon olduk ve 1.lige çıktık ve şu müjdeyi size vereyim önümüzdeki sene net olarak süper lig için mücadele edeceğiz ve inşallah çıkarız. Sporda marka bir kent haline geleceğiz. Kağıtspor Basket takımımızı da basketbolda marka haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Spor Şöleninde, Ayak Tenisi Şampiyonası’nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve çocuk aktiviteleri gibi oyunlar oynandı. Gün sonunda derece yapan sporcu ve takımlara sürpriz hediye ve kupa takdimi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım tarafından yapıldı.

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