Motosiklet savruldu, sürücü ve arkadaşı yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarpıp savruldu. Kazada sürücü ve arkasında bulunan yolcu yaralandı.

Olay, gece İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi D605 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarak evine gitmek üzere yola çıkan Enes Mücahit A. idaresindeki 41 AHF 741 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Enes Mücahit A. ve arkasında bulunan Recep A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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