Kartepe Genç Akademi eğitmenleri eğitimde

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Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Gençlik Merkezinde görev yapacak olan personellere eğitim verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde yer alan Kartepe Gençlik Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet içi eğitimler kapsamında Kartepe Genç Akademi’de görev yapacak personellere kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim verildi. Merkezde görevlendirilen eğitmenlere iletişimin 5 anahtarı, Eğitmen Gökhan Yenipazar tarafından kapıları kolaylıkla açabilecek 5 anahtarı örneklerle anlatıldı.

Kartepe Genç Akademi’de sosyal alanlar, çocuk oyun evi, akıl oyunları, ahşap, 3d yazıcı, Fen ve teknoloji, İngilizce, kütüphane, müzik, drama sınıfları, resim atölyesi sınıfları bulunurken, hazırlanan gençlik merkezinde teknolojinin son ürünleri kullandı.

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