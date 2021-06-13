İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın korkuttu

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde Gebze İstasyon Mahallesi 1485. Sokak üzerindeki bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Konteynerden çıkan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, konteynerde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-06-13 20:48:25



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