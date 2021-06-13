Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1495 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda, yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteyner henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı. Konteynerden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra ekipler, yangının yeniden büyümemesi için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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