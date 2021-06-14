Derince'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Derince genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı düzenlemeleri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Derince genelinde başlayan altyapı ve üstyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ortaklığınca sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımı, ilçe merkezindeki 10 mahalleyi kapsıyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı sürüyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde ise üstyapı düzenlemelerine geçiliyor. Etap etap devam eden üstyapı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi’ndeki yollar da yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.