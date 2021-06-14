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Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek

DHA

Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli´de, Gebze-Darıca metro hattında tünel sondaj makinesi ile tünel açma törenine katılarak, 15,4 kilometre uzunluğundaki hattın 2023 yılında hizmete gireceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze ve Darıca belediyelerini ziyaret etti. Ardından Gebze-Darıca metro hattı projesinin tünel açma törenine katıldı. Törene Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasında, metro hattının sahil ve Marmaray ile bağlantıyı kolaylaştıracağını belirtti.
Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının istasyon sayısının 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz. Ulaşım hızı saatte 80 kilometre olacak metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli proje ile, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız. Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattımız aynı zamanda, Gar İstasyonu´nda Marmaray´a bağlanacak. Hattımız tamamlandığında çalışacak 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz, ileri teknoloji ile yerli ve milli teknoloji ile Türkiye´de üretiliyor" dedi.
2023 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK
Konuşmasına müjdeli bir haber vermek istediğini söyleyerek devam eden Bakan Karaismailoğlu, "Proje bedeli 2 milyar 488 milyon 489 bin lira olan hattımızın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının ilk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimi de 2023 yılının sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattımızın hizmete girmesiyle birlikte, 2023-2048 yılları arasındaki 25 yılda yakıttan, zamandan ve çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27,3 milyar lira olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
YÜZDE 26 İLERLEME KAYDEDİLDİ
Bugün itibarıyla metro hattı inşaatında yüzde 26 oranında ilerleme kaydettiklerini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattımızdaki bugünkü programımızda, Darıca Sahil İstasyonu´ndan Gebze Gar İstasyonu yönünde ilk TBM makinesi ile kazıyı başlatacağız. Bu ilk makine, 3 bin 400 metre ilerleyerek Gebze Gar İstasyonu´na ulaşacak. İkinci TBM makinesi de Ağustos başında kazıya başlayacak. Her iki makine, 2022 yılı ilk yarısı içinde kazılarını tamamlamış olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, raylı sistemleri, yapım, işletme, çevre hassasiyeti ve zaman tasarrufu bakımından `kârlı sistem´ olarak görüyoruz. Tüm demiryolu işletmelerimizi, önemli sanayi, ticaret, üretim ve lojistik merkezleri arasında yapıyoruz. Bu şekilde aynı zamanda, bir ulaşım modumuz, diğer ulaşım sistemleri ile entegre, tamamlayıcı ve trafik yükünü hafifletici şekilde yapıyoruz"DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-06-14 13:13:56

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