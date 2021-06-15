FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli ve İstanbul’da FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasında yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 ihraç astsubay ve 3 askeri okul eski öğrencisi gözaltına alındı. Firari olan 1 kişinin yakalaması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.