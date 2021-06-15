FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri´ndeki yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul´da yapılan operasyonda 1 ihraç astsubay ve 3 askeri okul eski öğrencisi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-06-15 11:34:09



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