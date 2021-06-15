Kartepeli gençler hediye kitaplarına kavuştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 900 Kartepeli gence kitap hediye etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü münasebetiyle ilçe genelinde 102 gence kitap kampanyası başlattı. Gelen rekor başvuru sonrasında Başkan Kocaman’ın talimatıyla sayı 900 kitap setine çıkarılarak dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde belediye hizmet binasında gerçekleşen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek de katıldı. Gençlerle sohbet ederek kitaplarını hediye eden Başkan Kocaman, bu tür desteklerin devam edeceğini belirtti.

Başvuran tüm gençlere kitap hediye ettiklerini belirten Başkan Kocaman, “102 kitap seti hediye etmek üzere yola çıktık. Sürecin başlanmasıyla çok yoğun bir talep geldi. 900 talep gelince hemşehrilerimle gurur duydum. Kitaba, okumaya, bilgiye bu kadar önem veren Kartepeli gençlerimizi görmek bizleri çok mutlu etti. 102 kitap seti hediyemizi 900’e çıkardık. Kitap hediye edeceğimizden bunun sayısı olmaz diyerek bütün başvuru yapan gençlerimize setler hazırlandı. Ben sizlere kalben teşekkür ediyorum. Sizleri gördükçe ülkemizin ve Karatepe'mizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bende sizin bir abiniz olarak her zaman yanınızdayım. Neye ihtiyacınız olursa her zaman bekleriz. Bu tür programlarımız devam edecektir” dedi.

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