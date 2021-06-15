Kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde arazi nedeniyle tartışarak evini ateşe verdiği kardeşini öldüren ağabey, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Temmuz 2020 tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali P. (73) ve kardeşi Osman Yavaş (62) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında Ali P., önce kardeşi Osman Yavaş'a ait evi ateşe verdi. Daha sonra çıkan kavga sırasında yanında bulundurduğu silahını çıkartan Ali P., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Osman Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanan ev ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın ardından kardeşini öldüren Ali P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Müebbet hapis cezasına çarptırıldı"

Kocaeli 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan hakkında açılan davada Ali P.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Ali P. yer aldı. Duruşmada son kez söz alan Ali P., tahliyesini ve beraatini istedi. Savunmanın ardından mahkeme heyeti, sanık Ali P.’nin 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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