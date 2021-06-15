İzmit Belediyesporlu Hasnaa Türkiye Şampiyonu oldu

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İzmit Belediyesporlu atlet Hasnaa Boğahan, 10 kilometrelik Kastamonu Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu’nu 42.12 dakikada tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmit Belediyesporlu atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 10 kilometrelik Kastamonu Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu’nda piste çıktı. Genel klasmanda 149 sporcu arasında performanslarıyla göz dolduran İzmitli atletler Kastamonu’da başarılı sonuçlar imza attı. Hasnaa Boğahan 3530 yaş grubu klasmanında 42.12 dakikalık derecesiyle şampiyon olurken genel klasmanda ise beşinciliği elde etti.

Yarıştığı her turnuvada başarılı sonuçlar alarak dikkatleri üzerine çeken Serra Sude Kökduman ise yarışı 39.18 dakikada tamamladı, genel klasmanda dördüncülüğe yerleşti. Kulübün diğer başarılı atleti Handan Bolut ise mesafeyi 45.43 dakikada koşarak genel klasmanda kendine 6. sırada yer buldu.

Kastamonu’da elde ettikleri başarılarla İzmit’in göğsünü kabartan İzmit Belediyespor’un Antrenörü Turgut Demirkıran, takıma her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

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