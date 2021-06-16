Yağmura aldırmadan İstiklal Marşı okuyan miniklerden büyüklere mesaj "Herkes İstiklal Marşı'na saygı göstermelidir" "Herkesin İstiklal Marşı’mıza, atamıza ve bayrağımıza saygı duymalarını istiyorum"

Kocaeli'de sağanak yağmura rağmen okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okuyan ve sosyal medyada hızla yayılan o anların görüntüleri ile yürekleri ısıtan minikler, "Herkes İstiklal Marşı'na saygı göstermelidir" mesajını verdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Ulugazi İlkokulu’nda okuyan 4. sınıf öğrencisi Duru Damla Onat (10) ve 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Camcı (8), geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışta, yağmura rağmen okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okumuştu. Öğrencilerin, yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okuması, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenmiş, daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa zamanda pek çok beğeni toplamıştı.



"Herkes İstiklal Marşı'na saygı göstermelidir"

Görüntüleri izleyince duygulandığını anlatan 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Camcı, "Böyle şeyler olacağını sanmamıştım. Ben İstiklal Marşı’na saygı duymayı babamdan öğrendim. İstiklal Marşı okununca saygı duruşunda durmamız gerektiğini babamdan gördüm. O yüzden orada saygı duruşunda durdum. O gün okula geç kalmıştım fakat sonra yapmam gerekeni yaptım. Herkes İstiklal Marşı'na saygı göstermelidir" dedi.



"Gurur duyuyoruz"

Oğlunun güzel bir duruş sergilediğini ve gurur duyduğunu ifade eden anne Eda Camcı, "Biz evlatlarımızı yetiştirirken önceliğimiz dini ve milli duygularımızın her zaman ön plan olduğu, bu istikamette yol almaları gerektiğidir. Bizde böyle meyveleri olmaktan çok gururluyuz. Herkes temennileri ve duaları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Baba Abdulkadir Camcı ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Böyle bir davranışı bizi gururlandı. İstiklal Marşı’nın önemi ve anlamı adına çok güzel bir duruş sergiledi" diye konuştu.



"Saygı duyduğum için yağmur yağsa da bahçede durdum"

Mustafa Kemal Atatürk’e, İstiklal Marşı’na ve Türk Bayrağı’na saygı duyduğunu söyleyen Duru Damla Onat, "İstiklal Marşı’mıza, atamıza ve bayrağımıza saygı duyduğum için yağmur yağsa da bahçede durdum. Herkesin benim gibi olmasını isterdim. Bana küçüklüğümden beri bunu öğrettiler. Herkesin İstiklal Marşı’mıza, atamıza ve bayrağımıza saygı duymalarını istiyorum" şeklinde konuştu.



"Bu kadar büyüyeceğini zannetmedik"

Kızlarının yağmur altında dahi olsa İstiklal Marşı’na saygı duymasına çok gururlandıklarını ama çok da şaşırmadıklarını dile getiren Hare Onat, "Çünkü Duru küçüklüğünden bu yana nerede İstiklal Marşı’nı duysa saygı duruşunda durur. Tabii ki de o gün de bunu yapması bizi çok gururlandırdı. Çekilen videonun bu kadar izleneceğini düşünmüyordum. Yerel gazetelerde gördük, sosyal medyada çıktı fakat bu kadar büyüyeceğini zannetmedik" ifadelerini kullandı.



"Olması gereken buydu"

Duru Damla’nın babası Ayhan Onat ise şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin vatandaşı olarak gururlandım. Benim kızım olduğu için gururlandım. En çok hissettiğim duygu buydu. Sosyal medyada bir sürü yerde yayımlandı. İyi veya kötü yorumlar geldi. Bu yorumların çoğalması beni çok şaşırttı. Kızımın davranışına gururlanmakla birlikte biz çocukluğumuzdan itibaren vatan, millet, bayrak sevgisi ve atalarımıza saygı ile büyüdük. Aynı şeyi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bunun bu kadar ilgi görmesi tuhaf geldi. Olması gereken budur."

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