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Savcıyı tanıdığını söyleyerek dolandırdı, 5 yıl ceza verildi

DHA

Savcıyı tanıdığını söyleyerek dolandırdı, 5 yıl ceza verildi


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, denetimli serbestlik şartlarını ihlal eden S.T. isimli kadın, cezaevine girmemek için savcıyı tanıdığını söyleyen arkadaşı Marziye Y.'ye 30 bin TL verdi. Cezaevine giren S.T.'nin şikayeti üzerine açılan davada Marziye Y., dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 TL adli cezaya çarptırıldı.
İzmit'te 2019'da denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkan S.T., gerekli tedbirlere uymayınca yeniden cezaevine girme ihtimali ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılması için yürüttüğü, 'Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et' projesindeki 'Kadın Sığınağı' isimli tiyatro oyununda yer alan S.T. buradaki rol arkadaşı Marziye Y.'ye durumu anlattı. Marziye Y. bunun üzerine S.T.'ye Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin başsavcısının tanıdığını ve dosyaya baktırabileceğini söyleyip, para istedi. Cezaevine girmekten kurtulacağına inanan S.T., Marziye Y.´ye belirli aralıklarla toplam 30 bin TL ödeme yaptı. Ancak bir süre sonra S.T.'nin cezasının infaz kararı onaylandı ve tekrar cezaevine girdi.
İFADESİNDE PARA İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
S.T.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan Marziye Y., Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı'nın eniştesinin akrabası olduğunu ve benzer dosyada daha önce kendisine yardım ettiği için arkadaşı S.T.'ye de yardım edebileceğini düşündüğünü söyledi. S.T.'nin denetim kararını ihlalde kusuru bulunduğu için savcının yardımcı olamadığını söyleyen Marziye Y., S.T.'den para istemediğini söyledi. İkilinin oynadığı tiyatro oyununda görevli olan ve tanık sıfatıyla ifade veren K.K. ise, S.T.'nin dönem dönem Marziye Y.'ye para verdiğini gördüğünü söyledi.
AVUKAT, BERAAT İSTEDİ
Olay hakkında Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Marziye Y., davacı S.T. ve avukatlar katıldı. Esas hakkında son savunması sorulan sanık avukatı, "Müvekkilimin müştekiden para aldığına dair herhangi bir delil yoktur. Bu konuda hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu nedenle beraat kararı verilmesini talep ederiz" dedi.
'DOLANDIRICILIK' SUÇUNU İŞLEDİĞİNE KANAAT GETİRİLDİ
Mahkeme heyeti, Marziye Y.'yi dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 TL adli cezaya çarptırılmasına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-06-16 13:30:56

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