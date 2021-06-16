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Korona virüs aşısı hizmeti ayaklarına gelince yollarını değiştirdiler Kent meydanında mobil aşı aracını gören randevu olmadan aşı olmaya koştu

İHA

Korona virüs aşısı hizmeti ayaklarına gelince yollarını değiştirdiler Kent meydanında mobil aşı aracını gören randevu olmadan aşı olmaya koştu

Kocaeli’de randevu sırasında zaman kaybettirmeden korona virüs aşılamasını hızlandırmak için Derince kent meydanına kurulan mobil aşı aracı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de korona virüsle mücadelede aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda vatandaşların randevu sırasında zaman kaybetmemeleri amacıyla Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe kent meydanına kurulan mobil aşı aracı, aşı hakkı olan vatandaşlara randevu şartı aranmadan aşısı hizmeti vermeye başladı. Sağlık çalışanlarının çağrıları ile meydandan geçerken yollarını değiştiren vatandaşlar, sıra beklemeden aşı olma imkanı sağlayan mobil aşı aracına yoğun ilgi gösteriyor.

Geçerken görünce aşı için yolunu değiştirdi
Mobil aşı aracını görünce hemen aşı olmaya koştuğunu söyleyen Oğuz Keskin adlı esnaf, “Covid19 küresel bir bela. Bu bir gerçek ve bundan kaçış yok. Bundan en kısa sürede kurtulmamız için bu aşıyı yapmamız gerekiyor. Toplumsal bağışıklığı kazanmak için ve biran önce kurtulmak için. Biz de vatandaş olarak geldik aşımızı yaptırdık güzel bir hizmet. Açık havada sıra beklemeden. Pazartesi günü sağlık ocağında randevum vardı, geçerken baktım burada rahat bir ortam hemen de aşımı olabildim. Hiç beklemedim. Aşı hakkı olan herkes gelsin. Kapalı ortamlarda, hastanelerde kuyruk oluşturmasınlar. Burada rahat bir ortamda, havadar bir şekilde aşılarını yaptırsınlar” dedi.

Randevu almaya çalışırken aşı ayağına geldi
Randevu almak için uğraşırken mobil aşı cihazı ile aşı imkanına kavuştuğunu ifade eden Şeyma Sohta adlı üniversite öğrencisi ise, “Enabızdan aşı randevularına bakarken bana da aşı hakkı çıktığını gördüm. Burada mobil aşı olduğunu duyunca gelip aşımı oldum. Herkese de olmasını tavsiye ediyorum. Randevu takip etmek almak uğraştırıyor, burada mobil aşı olması daha rahat hemen olabiliyorsun daha kolay” diye konuştu.

“İlk günden itibaren talep çok fazla”
Vatandaşlara daha hızlı aşı imkanı sunmak ve aşı çalışmalarını hızlandırmak için görev yaptıklarını söyleyen Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlisi Pratisyen Hekim Merve Sarıkaya, “Buraya Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli malzemeleri sağlayarak Biontech aşısını yapmak amacıyla geldik. Vatandaşa gerekli imkanı sağlamak anlamında burada tüm aracımız malzemelerimiz hazır, gelen aşı hakkı olan vatandaşlarımızı aşılayarak pandemiyle savaşa devam ediyoruz. İlk günden itibaren talep çok fazlaydı. Vatandaşımız gayet bilinçli ve istekli aşı olma konusunda. Biz de sağlık çalışanları olarak azimli ve özverili olarak vatandaşımızı elimizden geldiğince aşılıyoruz. Dün yine bir rekor kırıldı ve bugünde yine benzer şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Aşı hakkı gelen vatandaşlarımızın aksatmadan en yakın sağlık kuruluşunda aşı olmasını ve pandemiyle savaşta büyük önem taşıdığını hatırlatmak isterim. Herkesi aşılanmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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