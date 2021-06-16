Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu

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Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT Körfezi´nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası (müsilaj), denizin dibine çökerek tabanda tortu oluşmasına neden oldu.

İzmit Körfezi´nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası dibe çökerek, deniz tabanında tortu oluşmasına neden oldu. Oluşan tabaka, sportif dalış yapan Levent Şişman'ın kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz dibine çöken müsilajın bir halı gibi deniz tabanını kapladığı ve bazı deniz canlılarını olumsuz etkilediği görülüyor. Öte yandan dalgıç tarafından çekilen görüntülerde yapışkan halde bulunan deniz salyasının parçalandığında içi kısmının karardığı görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-06-16 17:53:00



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