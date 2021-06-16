Kamyonun çarptığı otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonun çarptığı otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

İHA

Kamyonun çarptığı otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı otomobil park halindeki tırın altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 41 HD 679 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil, Ekrem T.’ye ait park halindeki 37 BN 393 plakalı tırın altına girdi. Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü Mehmet K., Serkan K. ve Ramazan Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilinin içinde sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılardan Serkan K. ve Ramazan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü Mehmet K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu
YEREL HABERLER Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu
Körfez Halk Kütüphanesi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Körfez Halk Kütüphanesi için imzalar atıldı
Kocaeli'de fabrikanın deposunda yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de fabrikanın deposunda yangın
Teknofest ekibine Gebze Belediyesi’nden destek
YEREL HABERLER Teknofest ekibine Gebze Belediyesi’nden destek
Öldürdü. "Vurduğumu anlamadım" dedi
YEREL HABERLER Öldürdü. "Vurduğumu anlamadım" dedi
İzmit Körfezi’ni kırmızıya bürüyen o firmanın kapısına mühür vuruldu
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’ni kırmızıya bürüyen o firmanın ...
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
YEREL HABERLER Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat ...
Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı OSB’lerde çalışan 76 bin işçiye aşı yapılacak
YEREL HABERLER Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları ...
Alkol aldığı arkadaşını küfür ettiği iddiasıyla öldüren şahsa müebbet talebi
YEREL HABERLER Alkol aldığı arkadaşını küfür ettiği iddiasıyla ...
Korona virüs aşısı hizmeti ayaklarına gelince yollarını değiştirdiler Kent meydanında mobil aşı aracını gören randevu olmadan aşı olmaya koştu
YEREL HABERLER Korona virüs aşısı hizmeti ayaklarına gelince ...
Savcıyı tanıdığını söyleyerek dolandırdı, 5 yıl ceza verildi
YEREL HABERLER Savcıyı tanıdığını söyleyerek dolandırdı, 5 yıl ceza ...
Kocaeli'de, organize sanayi bölgesinde aşılama başladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de, organize sanayi bölgesinde aşılama ...
Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek
YEREL HABERLER Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek
Derince’ye 3 kalıcı eser daha
YEREL HABERLER Derince’ye 3 kalıcı eser daha
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
İzmitli güreşçi Bursa’da şampiyonluk kupasını kaldırdı
YEREL HABERLER İzmitli güreşçi Bursa’da şampiyonluk kupasını ...
Kartepe Genç Akademi beğeni kazanıyor
YEREL HABERLER Kartepe Genç Akademi beğeni kazanıyor
Gebze’nin yeni futbol sahası hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Gebze’nin yeni futbol sahası hizmete sunuldu
Yağmura aldırmadan İstiklal Marşı okuyan miniklerden büyüklere mesaj "Herkes İstiklal Marşı'na saygı göstermelidir" "Herkesin İstiklal Marşı’mıza, atamıza ve bayrağımıza saygı duymalarını istiyorum"
YEREL HABERLER Yağmura aldırmadan İstiklal Marşı okuyan miniklerden ...
İzmit´te iki binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER İzmit´te iki binanın çatısı alev alev yandı
Çatı katında çıkan yangın iki binayı küle çeviriyordu 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın bir binaya daha sıçradı
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın iki binayı küle ...
Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye ...
FETÖ´nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı 
YEREL HABERLER FETÖ´nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı 
FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı