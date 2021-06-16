Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu

Alişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda aşı anının fotoğrafını da ekleyen Fahrettin Koca, aşıyı olan kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan paylaşımda `1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız değil mi?´ ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Alişan KOYUNCU
2021-06-16 19:27:44
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