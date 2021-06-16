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215 bin nüfuslu ilçeye SGK binası müjdesi Darıca Belediye Başkanı Bıyık: “Piyasa borçlarımızı bitirdik” “Marmara’nın en büyük aquaparkının yapılmasını planlıyoruz” “Kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz”

İHA

215 bin nüfuslu ilçeye SGK binası müjdesi Darıca Belediye Başkanı Bıyık: “Piyasa borçlarımızı bitirdik” “Marmara’nın en büyük aquaparkının yapılmasını planlıyoruz” “Kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, düzenlediği basın toplantısında 215 bin nüfusa sahip olan Darıca’ya, SGK İlçe Müdürlüğü kazandıracaklarının müjdesini verdi. Başkan Bıyık, belediyenin piyasa borçlarının neredeyse tamamını bitirdiklerini söylerken, bölgeye Marmara’nın en büyük aquaparkının kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede yürütülen projelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla buluştu. Darıca Dudayev Sahil Parkı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Bıyık, ilçeye yeni bir kamu binası kazandırılacağının müjdesini verdi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde yürütülen projelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dudayev Sahil Parkı’nda düzenlenen programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bıyık, ilçeye SGK hizmet binası kazandırma hazırlıklarından olduğunun müjdesini verdi.

“Metronun açılmasıyla trafikte ciddi bir hafifleme olacak”
Darıca’nın en büyük problemlerinden birisinin trafik problemi olduğunun altını çizen Bıyık, “Bu problemin en büyük çözümü raylı sistem. İnşallah 2023’ün sonunda metronun açılmasıyla beraber İstasyon Caddesi’nde çok ciddi bir hafifleme olacak. Ama ‘Biz metroyu mu bekleyeceğiz, 2 yıl bu insanlar çile mi çekecek?’ diye düşünebilirsiniz. İnşallah onunla alakalı olarak da bizim Darıca’yla alakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız bir ulaşım mastır planımız var ve kısa vadede aksiyona geçireceğimiz gerek Tuzla tarafıyla gerek Aşıroğlu gerek Sırasöğütler gerek İstasyon gerekse Abdi İpekçi Mahallesini kapsayan, Darıca’nın her tarafını kapsayacak yeni ulaşım akslarıyla alakalı bir toplantı düzenleyeceğiz” dedi.

“Yüzde 100 ile vatandaşımızın karşısına çıkacağız”
Seçim beyannamesi üzerinde yaptıkları çalışmalarda tamamladıkları ve yapımına başladıkları projelerde yüzde 60 bandında olduklarını dile getiren Bıyık, “Yüzde 40’ıyla ilgili de planladığımız projeler var. Allah nasip ederse bütün vermiş olduğumuz sözlerin tamamı yerine getirilecek. Bunu net söylüyorum. O kadar kendime güvenerek söylüyorum. Hepsiyle alakalı bir planımız var. Hepsiyle alakalı bir yol haritamız var. Yüzde 100 ile vatandaşımızın karşısına çıkacağız” diye konuştu.

“SGK İlçe Müdürlüğü kazandırmak gibi bir niyetimiz var”
Darıca Belediyesinin finansal durumunun yönetilebilir bir sistemde olduğunu vurgulayan Bıyık, “Şuan da finansal durumumuzu yönetilebilir bir sistemle yönetiyoruz. Mali disiplinimizi hamdolsun elde ettik. Piyasa borçlarımızı hemen hemen bitirdik, yani yok. Borçsuz belediye olmaz, çünkü iş yapıyoruz. Ben şu an hala iş yapıyorum. Yönetilebilir borç nedir? 12 ay önce adamın kestiği fatura yönetilebilir bir borçtur. Ama geçen sene kesilen fatura ödemesi ise bu yönetilebilenden çıkmıştır. Şu anda belediyemizin mali yapısı yönetilebilir bir vaziyette. Borcumuz yok diyebiliriz. SGK ile ilgili borçlarımız vardı. Onda da geçen hafta SGK Genel Müdürü ile görüştük. Darıca’dan bir arazi verdik borçlarımıza karşılık. Ama sadece borçlarımıza karşılık olmasından daha kıymetli olarak SGK İlçe Müdürlüğü kazandırmak gibi bir niyetimiz var. Bu şartla vereceğiz. Bunu verme amacımız da özellikle 215 bin nüfusa varan Darıca’nın artık Mutlukent’te bulunan SGK’ya gitmekten insanların yorulduğunu gözlemliyoruz. Burada bir hizmet binası olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da bir nevi bir taşla 2 kuş vurmak gibi bir şey olacak. Hem Darıca Belediyesinin borcu bitmiş olacak hem de bir kamu binası kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

"Marmara Bölgesi’nin en büyük aquaparkının yapılmasını planlıyoruz"
Marmara Denizi’ni esareti altına alan deniz salyası probleminin, bölgede yapılması planlanan aquapark projesini etkilemediğini ve projeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Bıyık, “Aquapark projesi şu anda seçim beyannamemizde var ve sözleşme ihale metnini hazırladık. Bu 12 ay içerisinde ihaleye çıkacak. Her şeyimiz hazır, Milli Emlak’tan yer de kiraladık. YapİşletDevret modeliyle yapacağımız bir çalışma. Biraz da şartlarımız ağır açıkçası. Marmara Bölgesi’nin en büyük aquaparkının yapılmasını planlıyoruz. Ama 4 tane kaydıraktan oluşan bir aquapark olsun istemiyoruz. Ben şahsen inanıyorum ki sayın bakanımızın ve Marmara belediyelerinin almış olduğu tedbirlerle bu deniz salyasından kurtularak bunun biraz daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama deniz kendi kendine üretiyor bunu. Bu çok garip bir şey. Biz de bununla ilgili 1 aydır kafa yoruyoruz. Bugün temizlememizin hiçbir etkisi olmuyor, yarın tekrardan geliyor. İleri Biyolojik Teknolojik Arıtma sistemlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Marmara Denizi’nin etrafından hemen hemen 25 milyon insan yaşıyor. Kocaeli’nin hiçbir evsel atığı, hiçbir şekilde denize ulaşmıyor. Ama maalesef geldiğimiz noktada şunu gördük ki; bu da yeterli olmuyor. İleri Biyolojik Teknolojik Arıtma sistemlerinin mutlaka devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Marmara’daki her il kendi aksiyon alanını alırsa orta vadede inşallah Marmara Denizi’ni kurtarırız” ifadelerini kullandı.

“Temmuz’un ilk haftası 80 dairemizin tapusunu teslim ediyoruz”
Kentsel dönüşüme çok önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Bıyık, “Bizim organizasyonumuzda 338 tane daire yapıyoruz. 338 daireden daha kıymetli olanı ise, 138 tane hak sahibinin malını kıymetlendiriyoruz. Kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ben öncü oldum bu işte. Biz, hiçbir ilçeye gidip de ilan yapmadık. Bizim için önemli olan o 138 hak sahibinin ‘Allah razı olsun’ demesiydi. Bizim için değerli olan buydu. Reklamdan, şovdan uzak kendi halimizde bu işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizim görev süremiz içerisinde bu rakamları çok daha yukarılara çıkaracağız. Kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz. Çok da ciddi derecede ağırlık veriyoruz. Yaptığımız ilk eylem planında da aktör olarak biz sahadayız. Vatandaşa garantör olmuşuz. Vatandaş bize güvenmiş, girmiş ve şu anda da Allah nasip ederse inşaatlarımızın yüzde 70 bandındayız. Allah nasip ederse Temmuz’un ilk haftası 80 dairemizin tapusunu teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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