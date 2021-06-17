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Kocaelispor, Dino Ndlovu ile anlaştı

İHA

Kocaelispor, Dino Ndlovu ile anlaştı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile ön protokol imzaladı.
Uzun süre sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor. 1. Lig'de iddialı takımlar arasında yer almayı hedefleyen Kocaelispor, transferde son olarak Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile ön protokol imzalandığı açıkladı.

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