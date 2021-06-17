Balık tutmak için attığı oltasına takılanı görünce şaşırdı Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı Oltaya takılan martıyı kurtararak doğaya saldı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinde balık tutmaya giden şahsın oltasına martı dolandı. Amatör balıkçı, denizden dikkatli bir şekilde çektiği oltasındaki martıyı kurtararak doğaya saldı.

Olay Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Yarımca sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi'nde balık tutmak için Körfez sahiline inen Gürsel Karacabay isimli amatör balıkçı, Yarımca sahilinden oltasını denize bıraktı. Bir süre avlanan Karacabay, denize attığı ve ağırlaşan oltasını balık ümidiyle kıyıya çekerken, oltasına martı takıldığını fark etti. Oltasında takılan martıyı görünce şaşıran Karacabay, martının zarar görmemesi için oltasını dikkatli bir şekilde kıyıya çekti. Kıyıya aldığı oltasından martıyı zarar vermeden kurtaran Karacabay, martıyı yeniden doğaya saldı.

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