Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve silahlarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İzmit ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda S.A., K.K., S.K. ve M.Ş. adlı 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bin 372 gram kubar esrar, 188 gram metamfetamin, 86 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet extacy hap, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 63 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 kesici alet, 4 adet hassas elektronik terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 188 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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