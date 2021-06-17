Katil zanlısına cesedin gömülmesinde yardım eden baba ve kardeş de gözaltına alındı (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Şengül Güler'i eşarpla boğarak öldüren Ömer B.'ye cesedin gömülmesine yardım ettikleri belirlenen katil zanlısının babası İ.B. ve kardeşi Ö.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-06-17 16:13:07



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