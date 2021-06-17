Katil zanlısına cesedin gömülmesinde yardım eden baba ve kardeş de gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Şengül Güler'i eşarpla boğarak öldüren Ömer B.'ye cesedin gömülmesine yardım ettikleri belirlenen katil zanlısının babası İ.B. ve kardeşi Ö.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-06-17 16:13:07
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