Başiskele Belediyesi personeli kovid-19 aşısı oldu

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Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Başiskele Belediyesi personeli aşı oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusuna açılması üzerine Başiskele Belediyesi personelleri de aşı vurulmaya başladı. Başiskele İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, belediye hizmet binasında gönüllü olarak Kovid19 aşısı vurulmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdiler. Belediyenin aşı talebi üzerine 42 personel yerinde aşı uygulaması ile aşılandılar.

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