İzmit Belediyesi öncülüğünde her Cuma günü El Emeği Satış Pazarı’nda İzmitli kadınlar, emeğini kazanca çeviriyor.

Özellikle pandemi döneminde bölgesel ekonomiyi canlandıracak hamlelerle üreticiye destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ile kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor. İZMEK kursiyerleri her cuma kurulan stantlarda el emeği ürünlerini görücüye çıkarıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde İZMEK’te ders alan kursiyerler bir yandan kendilerine hobi edinirken bir yandan da aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Her hafta İzmit’in merkezinde yüzlerce vatandaşa ulaşma şansı yakalayan kadın üreticiler, el emeği ürünlerini gerçek değerine satışa sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.