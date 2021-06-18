Çiftçi’den stajyer öğrencilere nasihat

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyede staj yapacak öğrencilerle bulaşarak onlara nasihatlerde bulundu.

Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgi, deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, 20212002 eğitim ve öğretim döneminde Çayırova Belediyesi’nde staj yapacak öğrencilerle kültür salonunda buluştu. Yeni eğitim döneminde belediyede birlikte mesai yapacaklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Çiftçi, kendisinin meslek lisesi inşaat bölümü mezunu olduğunu söyledi. Hayatından örnekler veren ve tecrübelerini öğrencilere aktaran Çiftçi, "Bu imkânı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hepinizin bölümlerine yönelik birimlerimiz var. Çok rahat bir şekilde kendinizi geliştirebileceğiniz, ufkunuzu biraz daha şekillendirebileceğiniz birimlerimizde kendinizi rahat bir şekilde geliştirme ortamı bulacaksınız. Sizler için iyi bir fırsat. Çok iyi değerlendirmelisiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.