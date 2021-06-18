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Suç örgütü lideri Hadi Özcan 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı

DHA

Suç örgütü lideri Hadi Özcan 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de 1994 yılında işlenen 3 farklı cinayetle ilgili hakkında dava açılan suç örgütü lideri Hadi Özcan'a 75 yıl hapis cezası verildi. kararın ardından konuşan Hadi Özcan mahkeme heyetine hitaben "Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz" dedi.
Kocaeli'de 1994 yılında Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer'in öldürülmesiyle ilgili Zafer Yanık ile suç örgütü lideri Hadi Özcan'ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Suç örgütü lideri Hadi Özcan duruşmaya, 2020 yılında Gürcistan'da yakalandıktan sonra gönderildiği Artvin Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuklu sanık Zafer Yanık ise salonda hazır edildi. Duruşmada savunması alınan sanık Hadi Özcan, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben maktul ve failleri tanımıyorum. Ben hayatımda bir tek Reşat Yüksel'i öldürdüm. Reşat benim çocukluk arkadaşımdı" dedi.
'YAPMAYIN PİŞMAN OLURSUNUZ'
Daha sonra dosyayı görüşen mahkeme heyeti, öldürülen 3 kişinin her biri için 25'er yıl olmak üzere sanık Zafer Yanık'a 'kasten öldürme' suçundan, Hadi Özcan'a ise 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan 75'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkemenin kararını duyan Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben, "Yapmayın. Pişman olursunuz. Ben bu suçu işlemedim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-06-18 18:33:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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