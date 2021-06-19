Yeni Cuma Parkı yenilenecek

İzmit Belediyesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen onay doğrultusunda Yeni Cuma parkını tamamen yenileyecek.

İzmit’in tarihi dokusu ve yeşil alanlarıyla halkın en çok tercih ettiği sosyal alanlarından Yeni Cuma’da yenileme projesi hazırlayan İzmit Belediyesine, Kültür ve Turizm Bakanlığından onay geldi. İzmit Belediyesinin Yeni Cuma’da yapmayı planladığı projeyi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kabul etti.



Çehresi değişecek

Planlanan projenin fizibilite çalışmaları sırasında; engelli kullanım alanları, meydan algısı ve odak, kafeterya alanı, küptaş döşeme kaplaması, giriş çıkış bağlantıları ve bitkilendirme sorunları tespit edildi. İzmit Belediyesi, "Yeni Cuma Park Alanı ve Çay Bahçesi Düzenleme Projesi" çerçevesinde engelli vatandaşların kullanımına uygun yürüyüş rampaları yapacak. Basamak sayılarını da asgariye indirecek olan İzmit Belediyesi, engellilerin kesintisiz ulaşım ve engelsiz erişim sağlayabilmesine imkan sunacak.



Çay bahçesi yenilenecek

Yeni düzenlemeden sonra Yeni Cuma, kafeterya ve park alanı olmak üzere iki bölümden oluşacak. Parkın odak nokta olması planlanan çay bahçesi, geniş ve kullanılabilir ortak alanda ziyaretçilerini ağırlayacak. Meydan ile kafeteryanın kot farkıyla birbirinden ayrılacağı yeni düzenlemede çay bahçesi de büyütülecek. Peyzajı da yenilenecek olan Yeni Cuma’da uzun ömürlü, alanın toprağına uygun, dört mevsimlik bitkiler tercih edilecek.



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