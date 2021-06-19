Avrasya Yolu işaretlemelerinin ilk etabı tamamlandı

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Avrasya Yolu işaretlemelerinin ilk etabını tamamlayan İzmit Belediyesi, İstanbul’dan gelen yerli ve yabancı isimlerle birlikte kent turizmini canlandırmanın yeni adımlarını attı.

Turizmi canlandırmak, İzmit’in kültürel varlıklarını korumak ve turistlerin rehbere ihtiyaç duymadan dolaşabilmeleri amacıyla rota işaretlemeleri yapan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Avrasya Yolu Kültür Rotası proje çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işaretlemelerin birinci etabını bitiren İzmit Belediyesi ekipleri, 9 Haziran Çarşamba günü İstanbul’dan yürümeye başlayan 4 kişilik heyetle birlikte Gebze’nin Yağcılar Köyü’nde buluştu. Tarihi Kutluca Taş Köprü, Tarihi Büyük Kemer, Şehitlik Korusu, Orhan Camii ve İzmit’in diğer kültür varlıklarını İstanbul’dan gelen ekibe gezdiren İzmit Belediyesi ekipleri, rota üzerindeki temizlik, işaretleme ve tabelalandırma sayesinde tüm turistlerin rahatlıkla gezebileceğini belirtti.



İstanbulİzmit hattının yürüyerek güvenle geçilebilir olmasını sağlayacak olan rota binlerce gezginin İzmit’e gelmesini sağlayarak kent turizmini canlandıracak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sunan İstanbul heyeti, İzmit’in tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



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