İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmalarına rağmen müsilaj (deniz salyası), Eskihisar sahilini yeniden kapladı.
İzmit Körfezi´ni etkisi altına alan müsilaj, Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde belirli aralıklarla yüzeyi kapladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz süpürgeleriyle temizlik yapmasına rağmen müsilaj, yeniden görüldü. Sahilde tekneleri çevreleyen müsilaj, dronla havadan görüntülendi.
Eskihisar´da balıkçılık yapanları, müsilajın çok etkilediğini söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, "Sahilde müsilaj yeniden ortaya çıkmaya başladı. Balıkçılık yapan arkadaşlarımız ağ atamıyorlar ve tuttukları balıkları satamıyorlar. Müsilajın çevreye verdiği zarar da devam ediyor. Temizlemeye çalışıyorlar. Herkesin bu işe dikkat etmesi gerekiyor. Evden dökülen küçük bir yağ atığından sanayi kuruluşlarından dökülen atıklara kadar herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şu canım denizde 140-150 çeşit balığımız vardı ama şu anda 2-3 çeşit balığımız var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-06-19 12:41:32
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