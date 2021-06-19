Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düğün konvoyunda seyir halinde olan bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir düğün konvoyundaki 06 DB 1273 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Savrulan otomobil refüj üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Serhat Y., Taner Y., Malik Y. ve Ömer E. isimli 5 vatandaşlar yaralandı.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, park halindeki araçlara çarpan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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