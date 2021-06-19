Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 4 yaralı

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Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde düğün konvoyunda bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı´nda meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan 06 DB 1273 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan yaralılar Serhat Yıldız, Taner Yıldız, Malik Yılmaz ve Ömer Ergün'e ilk müdahalede bulundu. Hastanelere götürülen 4 kişi tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle park halinde bulunan araçlar hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2021-06-19 23:24:41



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