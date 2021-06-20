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130 yıldır durmadan öğütüyor Tarihi su değirmeni hala 7 köyün ihtiyacını karşılıyor

İHA

130 yıldır durmadan öğütüyor Tarihi su değirmeni hala 7 köyün ihtiyacını karşılıyor

Kocaeli'de 130 yıl önce şelale üzerine inşa edilen taş değirmen, hala eski ihtişamıyla 7 köyün ihtiyacını karşılıyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan tarihi taş değirmen, ilk günkü gibi köylülerin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 1893 yılında Servetiye Cami köyüne yerleşenler tarafından inşa edilen değirmenin 1973 yılında yaşanan sel felaketinde tahribata uğradığı, bölgedeki vatandaşlar tarafından restore edilerek 1974 yılında yeniden faaliyete açıldığı öğrenildi. Su ile çalışan tarihi değirmen, şelalenin üzerinde doğa harikası bir bölgede bulunuyor. Çevredeki köylerin hala ürünlerini öğüttüğü değirmen, aynı zamanda ziyaretçilerin de uğrak noktası oluyor.

"7 köyün ihtiyacını gören bir değirmen"
Büyük dedesinin 1893 yılında Servetiye köyüne göç ettiğini ifade eden Nedim Özkaraaslan, "O yıllarda burada değirmen yoktu. Daha sonra bu değirmeni yapmışlar. Yani tahmini 130 yıllık bir değirmen. Bu değirmen halk tarafından kullanılıyor. Eskiden burada mısır, buğday öğütülürdü. Daha sonra elektrikli değirmenler yapıldı. Ama elektrikli olmadan önce bulgurumuzu, mısırımızı kendimiz öğütürdük. Değirmen suyla çalışıyor, altında çarkı var. 7 köyün ihtiyacını gören bir değirmendir. Halen de böyledir. Burası doğanın cenneti olan, Karadeniz’e benzeyen bir yerdir" dedi.

"Sel değirmeni harap etti"
Özkaraaslan, 1973 yılında bölgede sel felaketi yaşandığını belirterek, "Köprünün üzerinden su taşarak değirmeni harap etti. 1973 yılından sonra bizim büyüklerimiz bir araya geldi ve burada çalışma yaptı. 45 kişi ortak olarak burayı yeniledi. 1974 yılından sonra burası faaliyete geçmiş oldu" diye konuştu.

"Değirmenimizin taşı bitti"
Bazı vatandaşların değirmenin nasıl çalıştığını bilmediğini söyleyen Özkaraaslan, "Değirmenin içinde aletleri var. Fakat bunu şehirden gelenler bilmiyor. Değirmenin taşı da bitti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Böyle güzel un yapan taşlardan talep ediyoruz. Gebze’den, İstanbul’dan buraya gelenler var. O yüzden taşların değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Doğa harikası bir yer"
Bölgede gezintiye çıktıklarını söyleyen Elif Aktürkoğlu ise, "Çok anlatılıyor, harika bir yer olduğu söyleniyor. Biz de gezmeye geldik. Fotoğraf ve videolar çektik. Burası doğa harikası bir yer. Gezerken de değirmeni gördük, değirmenin 130 yıllık olduğunu söylediler. Suyla çalışıyor. Su aktıkça buğday, mısır öğütüyorlar. Bu bizim çok hoşunuza gittik. Burası gerçekten gezilip görülecek yerler" dedi.

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