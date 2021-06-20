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(ÖZEL) Görme engelli Samet'in hedefi paralimpik oyunlarında derece

DHA

(ÖZEL) Görme engelli Samet'in hedefi paralimpik oyunlarında derece


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, doğuştan yüzde 90 görme engelli Samet Şahin (28), iki yıl önce tanıştığı gülle atma branşıyla hayata tutundu. Geçen sene katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Şahin, hayalinin, paralimpik olimpiyatlarında yarışıp derece elde etmek olduğunu söyledi.
Gölcük'te yaşayan ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde seracılıkla uğraşan Samet Şahin, çocukluk yıllarında televizyondan güçlükle izlediği paralimpik oyunlarından esinlenip sporcu olmaya karar verdi. Uzun yıllar bu hayalini canlı tutan Şahin, 2018 yılında tanıştığı atletizm antrenörü Tahir Tarım aracılığıyla gülle atma branşına başladı. İki yıl boyunca hem çalıştığı üretim merkezinde hem de atletizm pistlerinde yoğun çaba harcayan Samet Şahin, geçen sene Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma dalında ikinci oldu.
Samet Şahin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşadığı gururun ardından ilk hedefinin milli takıma seçilmek, en büyük hayalinin ise paralimpik oyunlarına katılarak derece elde etmek olduğunu söyledi.
"O GÜN İÇİMDE BİR IŞIK YANDI"
Sporun kendisi için önemini anlatan Şahin, "Doğuştan görme engelliyim, yüzde 90 görme engelim var. Spor sayesinde engelleri aşabildiğimi fark ettim ve kendimi daha güzel ifade etmeye başladım. Çocukken televizyonda engellilerin de spor yapabildiğini görmüştüm. Televizyonu çok yakından izliyordum, hatta annem bana kızıyordu sürekli, 'Televizyona yakından bakma' diyordu. Orada engellilerin de spor yapabildiğini görünce içimde bir ışık yandı ve neden yapamayayım ki diye düşündüm" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK"
Atletizme başladıktan sonra hayatında büyük değişiklikler olduğunu aktaran Samet Şahin, "Yıllar sonra kendi kendimi teşvik ettim ve şu anki hocamla tanıştım. İki yıllık çok sıkı bir çalışmayla iyi bir şekilde hazırlandım ve geçen sene Gaziantep'te yapılan Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Yıllar önce amaçsız, hedefsiz bir bireyken şu an Avrupa şampiyonluğunu, dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. En büyük hedefim ise şu: Paralimpik olimpiyatlarına katılıp ülkemi temsil ederek madalyalar elde etmek istiyorum" dedi.
"ENGEL SADECE İNSANIN İÇİNDEDİR"
Engelli bireylerin sosyal hayata katılması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"Aynı zamanda Bizimköy Engelliler Vakfı'nda serada çalışıyor, domates ve salatalık yetiştiriyorum. Haftanın belirli günlerinde hem sporumda başarılı olmak için çalışıyorum hem de mesleğimi icra ediyorum. Engelli bireylerin kendilerini asla eve kapatmamaları lazım. Kendilerine güvensinler. Unutmayalım ki inandıktan sonra yapamayacak hiçbir şey yok. Engel sadece insanın içindedir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Samet Şahin'in serada görüntüler
-Samet Şahin'in pistte çalışırken görüntüleri
-Muhabir anonsu
-Samet Şahin ile röportaj
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-06-20 10:25:16

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